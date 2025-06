Kleines Dorf im Vogtland lädt zu seinen berühmten Stelzenfestspielen: Was in diesem Jahr Asterix und die Römer damit zu tun haben

Die Stelzenfestspiele 2025 stehen unter dem Motto „Stelzen – das gallische Dorf“. Was neben dem berühmten Klangspektakel und einem prominenten Gast noch alles zu erleben ist.

Es ist soweit: Stelzenfestspielzeit. Das kleine vogtländische Dorf „bei Reuth“ startet ab Freitag sein überregional bekannt gewordenes Fest. Durch kuriose und skurrile Ideen wie die mit Musikern des Gewandhausorchesters Leipzig aufgeführte Landmaschinen-Sinfonie mit Gülle-Orgel zog es stets Besucher in Scharen an. Was steht in diesem Jahr...