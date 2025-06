Kommentar zum Aus der „Gastrofabrik“: Bitterer Schlag für die Plauener Gastro-Szene

Das Aus für die „Gastrofabrik“ führt Plauen ein altes Problem vor Augen.

Es ist nicht so lange her, dass mein Mann und ich Sonntagabend in Plauen essen gehen wollten. Die Chance für ein spontanes Date. Nur: Kaum ein Restaurant hat Sonntagabend in der Stadt geöffnet. Eine Erinnerung, dass in Plauen an vielen Abenden nicht der Bär steppt.