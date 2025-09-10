Kulturhauptstadt Chemnitz: Das Vogtland fühlt sich ungesehen - Initiative stellt eigene Werbe-Aktion auf die Beine

Das Vogtland fühlt sich von Europas Kulturhauptstadt ungesehen und stiefmütterlich behandelt. Deshalb wird am Sonntag in Chemnitz für die Region geworben. Wer die Initiatoren sind und was sie im Gepäck haben.

„C the Unseen“ (Sieh das Ungesehene!) - so lautet das Motto von Europas diesjähriger Kulturhauptstadt Chemnitz. Von Chemnitz ungesehen fühlt sich das Vogtland - zumal es zwischen beiden etliche Verbindungen in der traditionsreichen Textil- und Maschinenbaugeschichte gibt. Vertreter der vogtländischen Kunst- und Kulturlandschaft wollen... „C the Unseen“ (Sieh das Ungesehene!) - so lautet das Motto von Europas diesjähriger Kulturhauptstadt Chemnitz. Von Chemnitz ungesehen fühlt sich das Vogtland - zumal es zwischen beiden etliche Verbindungen in der traditionsreichen Textil- und Maschinenbaugeschichte gibt. Vertreter der vogtländischen Kunst- und Kulturlandschaft wollen...