Kunstkenner spricht im Plauener Malzhaus über das berühmte Schloss Schönbrunn in Wien

Ein neuer Vortrag im Rahmen der Plauener Kunstbetrachtungen steht an.

Ein Vortrag über das Wiener Schloss Schönbrunn, das Hauptziel vieler Kunsttouristen, steht am Donnerstag im Plauener Malzhaus an. Wie Kunstkenner Wolfgang Rudloff informiert, sei das Thema ein „Wunsch zahlreicher Kunstfreunde“ gewesen. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der Galerie des Malzhauses. Nach der Kaiserkrönung Maria Theresias im...