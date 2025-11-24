Mit Vogtland-Bazar eröffnet ein neues Geschäft in Plauen: „Damit mein Vater in Würde leben kann“

Ein neues arabisches Geschäft gibt es jetzt am Klostermarkt. Doch die Reaktionen dazu in den sozialen Netzwerken sind alles andere als positiv. Was der Inhaber dazu sagt und welch’ besondere Geschichte hinter der Eröffnung steckt.

Der Laden liegt am Fuße des Plauener Klostermarktes gegenüber vom Bowlingcenter Number One. Vogtland-Bazar heißt er, so ist es zu lesen. Direkt auf der rechten Seite des Eingangsbereiches steht eine Fleischtheke. Dort gibt es Lamm, Schaf, Rind und Huhn. Auf der linken Seite ist der Kassenbereich. Dazwischen, an den Boxen mit Nüssen, steht...