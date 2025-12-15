MENÜ
  • Nach drei Jahren im Landratsamt: So fällt die Bilanz des Beschwerde-Managers aus

Michael Groh ist im Landratsamt seit 2022 zuständig für Bürgeranfragen und Beschwerden. Bild: Ellen Liebner
Michael Groh ist im Landratsamt seit 2022 zuständig für Bürgeranfragen und Beschwerden. Bild: Ellen Liebner
Michael Groh ist im Landratsamt seit 2022 zuständig für Bürgeranfragen und Beschwerden.
Michael Groh ist im Landratsamt seit 2022 zuständig für Bürgeranfragen und Beschwerden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach drei Jahren im Landratsamt: So fällt die Bilanz des Beschwerde-Managers aus
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Michael Groh und seinem 21-köpfigen Bürgerservice-Team sind Menschen richtig, die Mängel melden wollen. Doch mit welchen Themen werden die Menschen aus dem Vogtland dort vorstellig?

Drei Jahre nach seiner Gründung zieht der Bürgerservice des Vogtlandkreises eine positive Bilanz. Seit Oktober 2022 seien zahlreiche Bürgeranliegen, Hinweise und Beschwerden bearbeitet worden, heißt es seitens der Behörde. Weil sie sich zentral am Plauener Postplatz befindet und die Öffnungszeiten erweitert sind, könnten zahlreiche Anliegen...
