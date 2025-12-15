Nach drei Jahren im Landratsamt: So fällt die Bilanz des Beschwerde-Managers aus

Bei Michael Groh und seinem 21-köpfigen Bürgerservice-Team sind Menschen richtig, die Mängel melden wollen. Doch mit welchen Themen werden die Menschen aus dem Vogtland dort vorstellig?

Drei Jahre nach seiner Gründung zieht der Bürgerservice des Vogtlandkreises eine positive Bilanz. Seit Oktober 2022 seien zahlreiche Bürgeranliegen, Hinweise und Beschwerden bearbeitet worden, heißt es seitens der Behörde. Weil sie sich zentral am Plauener Postplatz befindet und die Öffnungszeiten erweitert sind, könnten zahlreiche Anliegen... Drei Jahre nach seiner Gründung zieht der Bürgerservice des Vogtlandkreises eine positive Bilanz. Seit Oktober 2022 seien zahlreiche Bürgeranliegen, Hinweise und Beschwerden bearbeitet worden, heißt es seitens der Behörde. Weil sie sich zentral am Plauener Postplatz befindet und die Öffnungszeiten erweitert sind, könnten zahlreiche Anliegen...