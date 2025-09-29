Neuer Rundgang mit VR-Brille in einst geteiltem Dorf im Vogtland: „Die Mauer ist vor uns – das ist ein wahnsinniges Erlebnis“

Plauen
Bis 1989 war der kleine Ort Mödlareuth im Vogtland geteilt – eine Seite des Dorfes lag in der Bundesrepublik, die andere in der DDR. Ein neues virtuelles Angebot soll dabei helfen, diese Zeit nicht vergessen zu lassen.
In der virtuellen Welt durch die Zeit reisen und Dinge erleben, die in der Vergangenheit genau so stattgefunden haben: Mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen können Besucher im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth ab sofort solche besonderen Führungen wahrnehmen - und an acht Stationen die bewegte Geschichte des ehemals geteilten Dorfes an der...
