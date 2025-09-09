Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Oldtimertreffen im Vogtland: Straßberg lädt wieder zum Hühnerknie-Wettbewerb ein

Armin Kelz mit seinem Traktor, hergestellt 1960 in Jugoslawien.
Armin Kelz mit seinem Traktor, hergestellt 1960 in Jugoslawien. Bild: Simone Zeh
Armin Kelz mit seinem Traktor, hergestellt 1960 in Jugoslawien.
Armin Kelz mit seinem Traktor, hergestellt 1960 in Jugoslawien. Bild: Simone Zeh
Plauen
Oldtimertreffen im Vogtland: Straßberg lädt wieder zum Hühnerknie-Wettbewerb ein
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das nur alle zwei Jahre stattfindende Treffen historischer Technik und Oldtimer in Straßberg steht wieder bevor. Was die anreisenden Oldtimerfreunde sowie Besucherinnen und Besucher des Treffens erwartet.

Alle zwei Jahre treffen sich in Straßberg die Fans historischer Technik und Oldtimer. Vom 12. bis 14. September ist es wieder soweit. Dafür haben sich die Straßberger erneut ein paar Schmankerl ausgedacht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
21.08.2025
4 min.
Wie früher bei „Wetten, dass..?“: Dorf im Vogtland steht vor einer besonderen Challenge
Die Rößnitzer sind - mit dem schiefen Turm im Rücken - in Vorfreude auf ihr Turmfest.
Einmal im Jahr feiert das kleine Rößnitz ganz groß. Diesmal stehen gleich drei Jubiläen an. Deshalb gibt es eine Feuerwehrwette.
Simone Zeh
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
01.09.2025
2 min.
Nicht nur für Trabi-Fans: Dieses Treffen im Vogtland lässt die Herzen von Oldtimerfans höher schlagen
Bereits zum vierten Mal kamen in Plauen Liebhaber betagter Modelle zusammen. So manche Rarität war dabei. Was das Treffen ausmacht.
Ellen Liebner
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
Mehr Artikel