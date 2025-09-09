Oldtimertreffen im Vogtland: Straßberg lädt wieder zum Hühnerknie-Wettbewerb ein

Plauen
Das nur alle zwei Jahre stattfindende Treffen historischer Technik und Oldtimer in Straßberg steht wieder bevor. Was die anreisenden Oldtimerfreunde sowie Besucherinnen und Besucher des Treffens erwartet.
Alle zwei Jahre treffen sich in Straßberg die Fans historischer Technik und Oldtimer. Vom 12. bis 14. September ist es wieder soweit. Dafür haben sich die Straßberger erneut ein paar Schmankerl ausgedacht.
