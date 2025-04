Plauener Bäcker eröffnet Filiale in der Innenstadt

„Es ist eine Win-win-Situation“, sagt Handwerksmeister Torsten Aust über die Eröffnung des Standortes an der Bahnhofstraße. Warum es dort künftig Plunder, Kuchen, Brot und Brötchen gibt - aber keine Sahnetorte.

Für Torsten Aust, Chef der gleichnamigen Feinbäckerei an der Pausaer Straße in Haselbrunn, und sein Team startet der April mit einer wesentlichen Neuerung. Seit Dienstag befindet sich eine Filiale mitten im Stadtzentrum - im Laden der Fleischerei Eisenschmidt an der Bahnhofstraße 50. Doch was hat den Vize-Obermeister der Bäckerinnung Vogtland...