Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen

Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.

Der Anblick ist vielen Plauenern längst nicht mehr fremd: Der junge Mann, der seine Runden durch die Stadt zieht, das Hab und Gut in zwei Einkaufswagen aufgestapelt. Ob am Kaufland in Haselbrunn oder Penny an der Karlstraße, Südvorstadt, Chrieschwitz – fast im ganzen Stadtgebiet ist der Mann mit seinem markanten Gefährt unterwegs.