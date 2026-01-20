MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto) Bild: Jens Kalaene/dpa
Ein Stuhl, ein Bett, ein Regal. So ähnlich wie dieses Zimmer in einem Mainzer Heim sieht es in Unterkünften für Wohnungslose in Chrieschwitz aus.
Ein Stuhl, ein Bett, ein Regal. So ähnlich wie dieses Zimmer in einem Mainzer Heim sieht es in Unterkünften für Wohnungslose in Chrieschwitz aus. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
In Großstädten kein ungewohnter Anblick: Eine obdachlose Frau schiebt ihr Hab und Gut mithilfe einer Transportkarre durch Frankfurt.
In Großstädten kein ungewohnter Anblick: Eine obdachlose Frau schiebt ihr Hab und Gut mithilfe einer Transportkarre durch Frankfurt. Bild: Arne Dedert/dpa
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto) Bild: Jens Kalaene/dpa
Ein Stuhl, ein Bett, ein Regal. So ähnlich wie dieses Zimmer in einem Mainzer Heim sieht es in Unterkünften für Wohnungslose in Chrieschwitz aus.
Ein Stuhl, ein Bett, ein Regal. So ähnlich wie dieses Zimmer in einem Mainzer Heim sieht es in Unterkünften für Wohnungslose in Chrieschwitz aus. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
In Großstädten kein ungewohnter Anblick: Eine obdachlose Frau schiebt ihr Hab und Gut mithilfe einer Transportkarre durch Frankfurt.
In Großstädten kein ungewohnter Anblick: Eine obdachlose Frau schiebt ihr Hab und Gut mithilfe einer Transportkarre durch Frankfurt. Bild: Arne Dedert/dpa
Plauen
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.

Der Anblick ist vielen Plauenern längst nicht mehr fremd: Der junge Mann, der seine Runden durch die Stadt zieht, das Hab und Gut in zwei Einkaufswagen aufgestapelt. Ob am Kaufland in Haselbrunn oder Penny an der Karlstraße, Südvorstadt, Chrieschwitz – fast im ganzen Stadtgebiet ist der Mann mit seinem markanten Gefährt unterwegs.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:00 Uhr
4 min.
Auf den Spuren von Olympiasieger Lukas Märtens: Schwimmerin aus dem Erzgebirge eifert Vorbild nach
Magdalena Uhlig vom SV Schneeberg hat beim Schwimmfest der Bergstadt Schneeberg einige Medaillen geholt.
Magdalena Uhlig aus Carlsfeld gehört zu den Medaillengaranten des SV Schneeberg. Auch beim vereinseigenen Schwimmfest lieferte die Zwölfjährige stark ab. Eine Disziplin liegt ihr besonders.
Ralf Wendland und Anna Neef
21:00 Uhr
7 min.
Klavier-Comedian William Wahl vor seinem Zwickau-Debüt: „Es geht darum, gemeinsam etwas zu fühlen“
William Wahl freut sich auf seinen ersten Auftritt in Zwickau. Sein Gastspiel in Chemnitz Mitte März musste er um ein Jahr verschieben. Zum fraglichen Termin nimmt er in Mainz den Deutschen Kleinkunstpreis entgegen.
Der 52-Jährige Kölner kommt am 6. Februar erstmals in die „Neue Welt“. Im Interview redet er über das Miteinander, Inspiration, Udo Jürgens – und warum er sein Konzert in Chemnitz gern verschoben hat.
Torsten Kohlschein
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
29.12.2025
2 min.
Verurteilte Straftäterin in Plauen weiterhin auf freiem Fuß: Was sind die Gründe?
Das Urteil im Verfahren um den schweren Kindesmissbrauch ist seit Oktober rechtskräftig.
Ende Oktober ist ein Paar aus Plauen wegen des Missbrauchs der eigenen Kinder schuldig gesprochen worden. Der Mann sitzt seine Strafe bereits ab, seine Partnerin allerdings noch nicht.
Claudia Bodenschatz
02.11.2025
3 min.
Nach Bränden oder Katastrophen: Wie ist die Unterbringung von Menschen in Notunterkünften in Plauen geregelt?
Es kann schnell passieren, dass ein Brand die Wohnung zerstört (Symbolfoto).
Nachdem es kürzlich in einer Plauener Wohnung gebrannt hatte, brachte die Stadt den Betroffenen im Hotel unter. Eigentlich gibt es für solche Fälle Notunterkünfte – doch die sind nicht rund um die Uhr vermittelbar.
Sabine Schott
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
Mehr Artikel