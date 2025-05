Vor einigen Wochen war am Zugang zu den Toiletten ein Drehkreuz angebracht worden. Bild: Ellen Liebner/Archiv

Plauen 24.05.2025

Plauener prangen Missstände am Oberen Bahnhof an: Was sich jetzt tun soll

Der Plauener Bahnhof präsentiert sich alles andere als attraktiv: Die Toiletten sind seit einem Jahr geschlossen, der Tunnel zu den Gleisen wirkt düster, die Schaukästen bieten keinen schönen Anblick. Das soll sich ändern. Ob Pendler oder Touristen: Am Oberen Bahnhof in Plauen kommen Bahnreisende nicht vorbei. Doch der Zustand des größten Bahnhofs des Vogtlands sorgt seit Langem für Diskussionen. Ein Beispiel: die öffentlichen Toiletten. Seit mehr als einem Jahr sind sie gesperrt. Grund: wiederholter Vandalismus. So hatte die Deutsche Bahn die Schließung...