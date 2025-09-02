Plauener Verein will neue Sporthalle betreiben

Die Stadt Plauen hatte Mitte August die Betreibung des neuen Sportforums am Lessing-Gymnasium ausgeschrieben. Einer der größten Sportvereine Plauens hat nun seine Bewerbung angekündigt.

Mit dem SV 04 Oberlosa will sich einer der ältesten Vereine des Vogtlands um die Betreibung des neuen Sportforums am Plauener Lessing-Gymnasium bewerben. Wie Vorstands-Chef Bernd Märtner der „Freien Presse“ sagte, sei man innerhalb der Vereinsgremien überein gekommen, die Bewerbung einzureichen. Die Ausschreibungsfrist endet im September. Mit dem SV 04 Oberlosa will sich einer der ältesten Vereine des Vogtlands um die Betreibung des neuen Sportforums am Plauener Lessing-Gymnasium bewerben. Wie Vorstands-Chef Bernd Märtner der „Freien Presse“ sagte, sei man innerhalb der Vereinsgremien überein gekommen, die Bewerbung einzureichen. Die Ausschreibungsfrist endet im September.