Sportforum Vogtland, im Hintergrund das Lessing-Gymnasium: Die Stadt sucht einen Betreiber.
Sportforum Vogtland, im Hintergrund das Lessing-Gymnasium: Die Stadt sucht einen Betreiber.
Plauen
Plauener Verein will neue Sporthalle betreiben
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Plauen hatte Mitte August die Betreibung des neuen Sportforums am Lessing-Gymnasium ausgeschrieben. Einer der größten Sportvereine Plauens hat nun seine Bewerbung angekündigt.

Mit dem SV 04 Oberlosa will sich einer der ältesten Vereine des Vogtlands um die Betreibung des neuen Sportforums am Plauener Lessing-Gymnasium bewerben. Wie Vorstands-Chef Bernd Märtner der „Freien Presse“ sagte, sei man innerhalb der Vereinsgremien überein gekommen, die Bewerbung einzureichen. Die Ausschreibungsfrist endet im September.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
