Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?

30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.

Die Buden der Schaustellerfamilie Hickmann, der Bäckerei Jahnsmüller oder der Familie Nüßner gehören in jedem Jahr zum Plauener Weihnachtsmarkt wie der geschmückte Tannenbaum. Sie prägen den Markt und haben dort ihren festen Platz. Auch der große Imbissstand von Uwe Zeithammel war Jahrzehnte nicht vom Plauener Weihnachtsmarkt wegzudenken.... Die Buden der Schaustellerfamilie Hickmann, der Bäckerei Jahnsmüller oder der Familie Nüßner gehören in jedem Jahr zum Plauener Weihnachtsmarkt wie der geschmückte Tannenbaum. Sie prägen den Markt und haben dort ihren festen Platz. Auch der große Imbissstand von Uwe Zeithammel war Jahrzehnte nicht vom Plauener Weihnachtsmarkt wegzudenken....