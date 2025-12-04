Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?

Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
Ein Erinnerungsfoto aus früheren Tagen: 30 Jahre lang verköstigte Uwe Zeithammel die Besucher des Plauener Weihnachtsmarktes.
Nico Nüßner (links) hat in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt die Imbissbude von Uwe Zeithammel (rechts) übernommen. Bei ihm gibt es unter anderem Feuerwurst.
Sie rocken in diesem Jahr den früheren Imbissstand von Uwe Zeithammel: Jenny Lorenz, Eric Nüßner und Robby Kizak (von links).
Ein Erinnerungsfoto aus früheren Tagen: 30 Jahre lang verköstigte Uwe Zeithammel die Besucher des Plauener Weihnachtsmarktes.
Nico Nüßner (links) hat in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt die Imbissbude von Uwe Zeithammel (rechts) übernommen. Bei ihm gibt es unter anderem Feuerwurst.
Sie rocken in diesem Jahr den früheren Imbissstand von Uwe Zeithammel: Jenny Lorenz, Eric Nüßner und Robby Kizak (von links).
Plauen
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Von Bernd Jubelt
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.

Die Buden der Schaustellerfamilie Hickmann, der Bäckerei Jahnsmüller oder der Familie Nüßner gehören in jedem Jahr zum Plauener Weihnachtsmarkt wie der geschmückte Tannenbaum. Sie prägen den Markt und haben dort ihren festen Platz. Auch der große Imbissstand von Uwe Zeithammel war Jahrzehnte nicht vom Plauener Weihnachtsmarkt wegzudenken....
