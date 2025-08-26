Software-Unternehmer eröffnet neues Lokal in Plauen: „Es nervt mich, wenn ich in ein Restaurant gehe, und das günstigste Gericht kostet 32 Euro“

Rainer Gläß machte einst aus einem Start-up im Vogtland ein börsennotiertes Unternehmen. Jetzt will er in Plauen ein Restaurant eröffnen. Was hat er dort vor?

Das Erdgeschoss der Hempelschen Fabrik in der Plauener Elsteraue gleicht einer Baustelle. Auf der Fläche des künftigen Restaurants hantieren Handwerker, in den Gängen liegen Werkzeugkoffer mit Akkuschraubern und Stichsägen; Möbelkartons, geöffnet und noch ungeöffnet, prägen das Bild. Das Erdgeschoss der Hempelschen Fabrik in der Plauener Elsteraue gleicht einer Baustelle. Auf der Fläche des künftigen Restaurants hantieren Handwerker, in den Gängen liegen Werkzeugkoffer mit Akkuschraubern und Stichsägen; Möbelkartons, geöffnet und noch ungeöffnet, prägen das Bild.