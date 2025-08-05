Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Streit um Firmenwerbung an der B 92 in Plauen – Unternehmer-Paar verärgert über Rathaus: „Wir wollen gleichbehandelt werden“

Das Unternehmer-Paar Nadezda Nekrasova und Anatolie Melestean will seine im Mai 2023 eröffnete Salzgrotte im eigenen Gebäude an der B 92 etwas sichtbarer machen.
Das Unternehmer-Paar Nadezda Nekrasova und Anatolie Melestean will seine im Mai 2023 eröffnete Salzgrotte im eigenen Gebäude an der B 92 etwas sichtbarer machen.
Plauen
Streit um Firmenwerbung an der B 92 in Plauen – Unternehmer-Paar verärgert über Rathaus: „Wir wollen gleichbehandelt werden“
Redakteur
Von Sabine Schott
Eine aus Moskau stammende Unternehmerfamilie darf keine – aus ihrer Sicht – dezente Reklame an der Oelsnitzer Straße anbringen. Ihr Vorwurf: Andere dürften auch grell und bunt an denkmalgeschützten Häusern werben.

Nadezda Nekrasova und ihr Mann Anatolie Melestean verstehen die Welt nicht mehr. Das Unternehmer-Paar aus Moskau lebt seit 2015 im Vogtland. Zwei Gebäuden an der B 92 hat die Unternehmerfamilie wieder Leben eingehaucht und ihnen einen Stempel aufgedrückt: In der Oelsnitzer Straße 59 betreiben die beiden gebürtigen Russen Ferienwohnungen und...
