Streit um Firmenwerbung an der B 92 in Plauen – Unternehmer-Paar verärgert über Rathaus: „Wir wollen gleichbehandelt werden“

Eine aus Moskau stammende Unternehmerfamilie darf keine – aus ihrer Sicht – dezente Reklame an der Oelsnitzer Straße anbringen. Ihr Vorwurf: Andere dürften auch grell und bunt an denkmalgeschützten Häusern werben.

Nadezda Nekrasova und ihr Mann Anatolie Melestean verstehen die Welt nicht mehr. Das Unternehmer-Paar aus Moskau lebt seit 2015 im Vogtland. Zwei Gebäuden an der B 92 hat die Unternehmerfamilie wieder Leben eingehaucht und ihnen einen Stempel aufgedrückt: In der Oelsnitzer Straße 59 betreiben die beiden gebürtigen Russen Ferienwohnungen und... Nadezda Nekrasova und ihr Mann Anatolie Melestean verstehen die Welt nicht mehr. Das Unternehmer-Paar aus Moskau lebt seit 2015 im Vogtland. Zwei Gebäuden an der B 92 hat die Unternehmerfamilie wieder Leben eingehaucht und ihnen einen Stempel aufgedrückt: In der Oelsnitzer Straße 59 betreiben die beiden gebürtigen Russen Ferienwohnungen und...