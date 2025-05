Unfälle mit Kleintransporter und Wohnmobil auf der A 72 im Vogtland

Wie die Polizei meldet, sorgten am 1. Mai zwei Unfälle zu Behinderungen auf der Autobahn im Vogtland. Der Schaden ist relativ hoch.

Zwei Unfälle haben am Maifeiertag auf der Autobahn 72 im Vogtland zu Behinderungen und Stau geführt. Das meldete die Polizei Freitagvormittag auf Nachfrage. Wie Polizeisprecher Enrico Liebold sagte, habe im ersten Fall eine 40 Jahre alte Frau in einem VW bei Weischlitz in Fahrtrichtung Chemnitz versucht, einem 29 Jahre alten Opel-Fahrer...