Ungewöhnliche Sommer-Spezialität in Plauen: In diesem Café gibt es jetzt Eis-Burger

Der Juniorchef des Eiscafés Ebert in Plauen hat immer wieder neue Ideen. Seit Kurzem gibt es einen Burger mit Eis. Nougat statt Fleisch, Erdbeere statt Tomate – schmeckt das?

Im Eiscafé Ebert im Plauener Stadtteil Reusa gibt es immer wieder innovative Speisen. Zum Beispiel eine Eis-Pizza. Auch für diesen Sommer haben Juniorchef Alexander Feitisch und seine Partnerin Inga Tofan sich wieder etwas ausgedacht: Burger mit Eis. „Die Plauener sind noch etwas skeptisch“, sagt Feitisch. „Wie bei allem, was neu ist“,... Im Eiscafé Ebert im Plauener Stadtteil Reusa gibt es immer wieder innovative Speisen. Zum Beispiel eine Eis-Pizza. Auch für diesen Sommer haben Juniorchef Alexander Feitisch und seine Partnerin Inga Tofan sich wieder etwas ausgedacht: Burger mit Eis. „Die Plauener sind noch etwas skeptisch“, sagt Feitisch. „Wie bei allem, was neu ist“,...