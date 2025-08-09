Ungewöhnliche Sommer-Spezialität in Plauen: In diesem Café gibt es jetzt Eis-Burger

Plauen
Der Juniorchef des Eiscafés Ebert in Plauen hat immer wieder neue Ideen. Seit Kurzem gibt es einen Burger mit Eis. Nougat statt Fleisch, Erdbeere statt Tomate – schmeckt das?
Im Eiscafé Ebert im Plauener Stadtteil Reusa gibt es immer wieder innovative Speisen. Zum Beispiel eine Eis-Pizza. Auch für diesen Sommer haben Juniorchef Alexander Feitisch und seine Partnerin Inga Tofan sich wieder etwas ausgedacht: Burger mit Eis. „Die Plauener sind noch etwas skeptisch“, sagt Feitisch. „Wie bei allem, was neu ist“,...
