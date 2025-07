„Viele kommen ohne Erfahrung“: Fahrsimulator soll Wartezeit im Vogtland verkürzen - wird der Führerschein jetzt günstiger?

Junge Leute würden im Auto weniger von den Eltern lernen. Das behauptet ein Fahrlehrer. Dadurch bräuchten sie mehr Fahrstunden - der Führerschein wird teurer. Wie man mit einem Simulator sparen kann und wie er funktioniert.

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Fahrstunde? An die Aufregung, wenn der Motor abwürgt? Einige, so hört man, haben früher schon vor dem Start in der Fahrschule auf einem leeren Parkplatz – wohlgemerkt illegal – im Auto der Eltern geübt. Heute ist das offenbar seltener der Fall. Deshalb soll nun ein Fahrsimulator helfen. Die Idee: Per...