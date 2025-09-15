Vielfalt auf Rädern und Technik zum Anfassen: Oldtimer-Event im Vogtland begeistert mit fast 200 Fahrzeugen

Plauen
Oldtimer, Traktoren und Amischlitten: Das Straßberger Techniktreffen begeistert mit Vielfalt. Ein besonderes Highlight: Der Hühnerknie-Wettbewerb für jedermann. Doch was fasziniert am meisten an dem Event?
Wenn die Straßberger sagen, ihr Oldtimer-Techniktreffen ist einmalig in der Region, gibt ihnen die Vielfalt recht. Denn von Traktoren, Lkw und SR2 über Trabis und Wartburgs bis zu Amischlitten war all das zu bestaunen. Einzige Bedingung: Alles über 30 Jahre.
