Vogtland: Weiterhin Warteliste für Integrationskurse

Acht Bildungsträger bieten im Vogtlandkreis Integrationskurse für Zuwanderer aus dem Ausland an. Die meisten Teilnehmer sind hochmotiviert.

Im Vogtland ist der Andrang von Asylbewerbern und anerkannten Flüchtlingen auf Integrationskurse weiter groß. Acht Bildungsträger bieten derartige Kurse an. Im vergangenen Jahr starteten sie 38 Lehrgänge, im Jahr davor waren es 39 gewesen, erklärt Jens Mittenzwey, Leiter der Ausländerbehörde des Landratsamtes. Die Kurse sind besetzt mit...