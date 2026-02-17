MENÜ
Ein Hinweisschild zur Anmeldung zu Integrationskursen (Symbolbild).
Ein Hinweisschild zur Anmeldung zu Integrationskursen (Symbolbild). Bild: Christoph Soeder/dpa
Plauen
Vogtland: Weiterhin Warteliste für Integrationskurse
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Acht Bildungsträger bieten im Vogtlandkreis Integrationskurse für Zuwanderer aus dem Ausland an. Die meisten Teilnehmer sind hochmotiviert.

Im Vogtland ist der Andrang von Asylbewerbern und anerkannten Flüchtlingen auf Integrationskurse weiter groß. Acht Bildungsträger bieten derartige Kurse an. Im vergangenen Jahr starteten sie 38 Lehrgänge, im Jahr davor waren es 39 gewesen, erklärt Jens Mittenzwey, Leiter der Ausländerbehörde des Landratsamtes. Die Kurse sind besetzt mit...
