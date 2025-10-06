Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Vollsperrung des Autobahnzubringers vor den Toren Plauens: So lief der erste Tag mit Umleitung

Die B 173 ist seit Montag kurz nach dem Ortsausgang Plauen in Richtung A 72 Plauen-Ost gesperrt.
Die B 173 ist seit Montag kurz nach dem Ortsausgang Plauen in Richtung A 72 Plauen-Ost gesperrt. Bild: Bernd Jubelt
Die B 173 ist seit Montag kurz nach dem Ortsausgang Plauen in Richtung A 72 Plauen-Ost gesperrt.
Die B 173 ist seit Montag kurz nach dem Ortsausgang Plauen in Richtung A 72 Plauen-Ost gesperrt. Bild: Bernd Jubelt
Plauen
Vollsperrung des Autobahnzubringers vor den Toren Plauens: So lief der erste Tag mit Umleitung
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neue XXL-Baustelle mit Vollsperrung des Autobahnzubringers zur A 72 Plauen-Ost und Ampelabschaltung an der Südinsel. Zu Wochenbeginn gab es für Autofahrer in Plauen gleich zwei Herausforderungen.

Am Montagnachmittag hat „Freie Presse“ im Berufsverkehr den Test gemacht. Wie wirken sich die neue Vollsperrung auf dem Autobahnzubringer/B 173 in Richtung A-72-Anschlussstelle Plauen-Ost und die gleichzeitige Ampelabschaltung auf der vielbefahrenen Südinsel auf den Verkehrsfluss aus? Um es vorwegzunehmen, der Testfahrer hat Überraschendes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
05.10.2025
2 min.
Achtung Baustellen: Diese Straßen sind mit Beginn der Herbstferien in Plauen gesperrt
Nicht nur die B 173 in Richtung Autobahn-Anschluss Plauen-Ost ist ab Montag dicht. Im Stadtgebiet beginnen weitere Arbeiten.
Uwe Selbmann
04.10.2025
4 min.
Fahrbahnsanierung auf der B 173 bei Plauen: Angekündigte Vollsperrung sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen
Die Hinweisschilder stehen bereits. Ab Montag ist die B 173 vor den Toren Plauens voll gesperrt.
Ab Montag ist die B 173 zwischen Plauen und der Autobahnanschlussstelle Plauen-Ost für drei Wochen gesperrt. Spekuliert wird über die Notwendigkeit der Bauarbeiten. Kritik gibt es auch am Zeitplan.
Bernd Jubelt
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel