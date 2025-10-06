Vollsperrung des Autobahnzubringers vor den Toren Plauens: So lief der erste Tag mit Umleitung

Plauen
Neue XXL-Baustelle mit Vollsperrung des Autobahnzubringers zur A 72 Plauen-Ost und Ampelabschaltung an der Südinsel. Zu Wochenbeginn gab es für Autofahrer in Plauen gleich zwei Herausforderungen.
Am Montagnachmittag hat „Freie Presse“ im Berufsverkehr den Test gemacht. Wie wirken sich die neue Vollsperrung auf dem Autobahnzubringer/B 173 in Richtung A-72-Anschlussstelle Plauen-Ost und die gleichzeitige Ampelabschaltung auf der vielbefahrenen Südinsel auf den Verkehrsfluss aus? Um es vorwegzunehmen, der Testfahrer hat Überraschendes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.