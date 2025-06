Von Bedauern bis Häme: Stimmen zum Aus der „Gastrofabrik“ in Plauen

Viele hatten in Plauen gehofft, dass es für die Restaurants der „Gastrofabrik“ eine Zukunft gibt. Neben Bedauern über die Schließungen entfaltet sich im Netz aber auch Schadenfreude.

Seit die Zahlungsschwierigkeiten von Gastrofabrik-Inhaber Manuel Bendig kurz vor Ostern öffentlich wurden, brodelt es in Plauens Gastro-Szene. Wie es mit den fünf Lokalen in bester Innenstadtlage weitergeht, entwickelte sich zum Stadtgespräch. Was viele befürchteten, ist jetzt Gewissheit: Insolvenzverwalter Andreas Hiecke hatte am Montag auf...