  • Wegen Betriebsversammlung bei der Plauener Straßenbahn: Auf diese Einschränkungen müssen sich Fahrgäste am Donnerstag einstellen

Bei der Plauener Straßenbahn gibt es am Donnerstag eine Betriebsversammlung.
Bei der Plauener Straßenbahn gibt es am Donnerstag eine Betriebsversammlung. Bild: Ellen Liebner
Bei der Plauener Straßenbahn gibt es am Donnerstag eine Betriebsversammlung.
Bei der Plauener Straßenbahn gibt es am Donnerstag eine Betriebsversammlung. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wegen Betriebsversammlung bei der Plauener Straßenbahn: Auf diese Einschränkungen müssen sich Fahrgäste am Donnerstag einstellen
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstagmittag ruht ein Großteil des Linienverkehrs. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Bei der Plauener Straßenbahn GmbH (PSB) ist am Donnerstag eine Betriebsversammlung angesetzt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, auch die Beschäftigten im Fahrdienst und der Leitstelle, nehmen daran teil, erklärte Verkehrsleiter Martin Strehlau in einer Pressemitteilung. Das hat zur Folge, dass diverse Linien am Donnerstag...
