  • Welche Orte im Vogtland erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus? Schülerarbeit wird zum Nachschlagewerk

John Opitz, Andrea Rauh (Mitte) und Liane Kümmerl haben gemeinsam an der Broschüre gearbeitet.
John Opitz, Andrea Rauh (Mitte) und Liane Kümmerl haben gemeinsam an der Broschüre gearbeitet. Bild: Petra Steps
Die gestohlene Tafel, deren Replik am 27. Januar enthüllt wurde, fehlte in der Auflistung komplett.
Die gestohlene Tafel, deren Replik am 27. Januar enthüllt wurde, fehlte in der Auflistung komplett. Bild: Petra Steps
Vollkommen neue Gedenkorte entstanden wie die Tafel am Reichenbacher Freibad, hier bei der Einweihung 1993 mit dem Enkel Jesse Foerster.
Vollkommen neue Gedenkorte entstanden wie die Tafel am Reichenbacher Freibad, hier bei der Einweihung 1993 mit dem Enkel Jesse Foerster. Bild: Petra Steps
Plauen
Welche Orte im Vogtland erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus? Schülerarbeit wird zum Nachschlagewerk
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hier ein Stein, dort eine Tafel, auf dem Friedhof ein Mahnmal – was hat es mit all den Denkmälern und Gedenkstätten für Opfer des Faschismus auf sich? Eine neue Publikation gibt Auskunft.

Sie ist größer, bunter und vor allem aktuell: Die überarbeitete Broschüre „Vergesst uns nicht! Denkmäler und Grabstätten für die Opfer des Faschismus“ liegt jetzt vor. Nur wenige Exemplare wurden gedruckt. Die digitale Version ist am Dienstag, dem Internationalen Holocaustgedenktag, im Geoportal Vogtland freigeschaltet worden.
