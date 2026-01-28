Welche Orte im Vogtland erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus? Schülerarbeit wird zum Nachschlagewerk

Hier ein Stein, dort eine Tafel, auf dem Friedhof ein Mahnmal – was hat es mit all den Denkmälern und Gedenkstätten für Opfer des Faschismus auf sich? Eine neue Publikation gibt Auskunft.

Sie ist größer, bunter und vor allem aktuell: Die überarbeitete Broschüre „Vergesst uns nicht! Denkmäler und Grabstätten für die Opfer des Faschismus" liegt jetzt vor. Nur wenige Exemplare wurden gedruckt. Die digitale Version ist am Dienstag, dem Internationalen Holocaustgedenktag, im Geoportal Vogtland freigeschaltet worden.