  • 100-jährige Puppenküche zurück in Vogtland-Dorf: Für Frau Söhnels Fenster-Weihnacht kommen die Leute bis aus Dresden

Kleiner Vorgeschmack: Peggy Söhnel mit Teilen der Puppenküche, die aus der Lausitz zurück ins Vogtland kam. Das und noch viel mehr sieht man bald abends in den Fenstern ihres Hauses.
Kleiner Vorgeschmack: Peggy Söhnel mit Teilen der Puppenküche, die aus der Lausitz zurück ins Vogtland kam. Das und noch viel mehr sieht man bald abends in den Fenstern ihres Hauses. Bild: Gerd Möckel
Der Eingang in die Weihnachts-Wunderwelt an der Schneidenbacher Oststraße. Noch deutet nur das Schild darauf hin. Alle Requisiten werden erst am Wochenende aufgebaut. Inclusive einer Außenvitrine – in den Abendstunden ein Fest für Auge und Herz.
Der Eingang in die Weihnachts-Wunderwelt an der Schneidenbacher Oststraße. Noch deutet nur das Schild darauf hin. Alle Requisiten werden erst am Wochenende aufgebaut. Inclusive einer Außenvitrine – in den Abendstunden ein Fest für Auge und Herz. Bild: Gerd Möckel
Peggy Söhnel vor einem fünfstöckigen Puppenhaus.
Peggy Söhnel vor einem fünfstöckigen Puppenhaus. Bild: Gerd Betka/Archiv
Die Ruhe vor dem Sturm. Noch deutet nichts darauf hin, was bald hinter den Fenstern unten zu sehen sein wird. Abends stimmig erleuchtet, wird alles zu einem Fest für Auge und Herz.
Die Ruhe vor dem Sturm. Noch deutet nichts darauf hin, was bald hinter den Fenstern unten zu sehen sein wird. Abends stimmig erleuchtet, wird alles zu einem Fest für Auge und Herz. Bild: Gerd Möckel
Bild aus einem der Vorjahre. Ehemann Jens Wutzler baut diese Vogtlandbahn in der Spur H0 im Maßstab 1:87 Jahr für Jahr in ein Fenster.
Bild aus einem der Vorjahre. Ehemann Jens Wutzler baut diese Vogtlandbahn in der Spur H0 im Maßstab 1:87 Jahr für Jahr in ein Fenster. Bild: Gerd Betka/Archiv
Die selbstgebaute Wolke im Schneeflöckchen-Fenster steht bereits.
Die selbstgebaute Wolke im Schneeflöckchen-Fenster steht bereits. Bild: Gerd Möckel
Kleiner Vorgeschmack: Peggy Söhnel mit Teilen der Puppenküche, die aus der Lausitz zurück ins Vogtland kam. Das und noch viel mehr sieht man bald abends in den Fenstern ihres Hauses.
Bild: Gerd Möckel
Der Eingang in die Weihnachts-Wunderwelt an der Schneidenbacher Oststraße. Noch deutet nur das Schild darauf hin. Alle Requisiten werden erst am Wochenende aufgebaut. Inclusive einer Außenvitrine – in den Abendstunden ein Fest für Auge und Herz.
Bild: Gerd Möckel
Peggy Söhnel vor einem fünfstöckigen Puppenhaus.
Bild: Gerd Betka/Archiv
Die Ruhe vor dem Sturm. Noch deutet nichts darauf hin, was bald hinter den Fenstern unten zu sehen sein wird. Abends stimmig erleuchtet, wird alles zu einem Fest für Auge und Herz.
Bild: Gerd Möckel
Bild aus einem der Vorjahre. Ehemann Jens Wutzler baut diese Vogtlandbahn in der Spur H0 im Maßstab 1:87 Jahr für Jahr in ein Fenster.
Bild: Gerd Betka/Archiv
Die selbstgebaute Wolke im Schneeflöckchen-Fenster steht bereits.
Bild: Gerd Möckel
100-jährige Puppenküche zurück in Vogtland-Dorf: Für Frau Söhnels Fenster-Weihnacht kommen die Leute bis aus Dresden
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Heiligabend bis Silvester putzt Peggy Söhnel an ihrem Haus in Schneidenbach täglich Fenster. Weil sich alles die Nase daran plattdrückt - „sie hat die erzgebirgische Weihnacht ins Dorf gebracht“.

Im Parterre ihres Wohnhauses in Schneidenbach betreibt Peggy Söhnel ihre Wohlfühloase. Sauna, Fußpflege, Kosmetik – die Kundinnen kommen von weither. Das trifft auch auf Menschen zu, die das Haus an der Oststraße aus einem anderen Grund ansteuern. Jedes Jahr von Heiligabend bis Silvester. Dann scheinen die Oase-Fenster vom späten Nachmittag...
