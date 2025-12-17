100-jährige Puppenküche zurück in Vogtland-Dorf: Für Frau Söhnels Fenster-Weihnacht kommen die Leute bis aus Dresden

Reichenbach
Von Heiligabend bis Silvester putzt Peggy Söhnel an ihrem Haus in Schneidenbach täglich Fenster. Weil sich alles die Nase daran plattdrückt - „sie hat die erzgebirgische Weihnacht ins Dorf gebracht“.
Im Parterre ihres Wohnhauses in Schneidenbach betreibt Peggy Söhnel ihre Wohlfühloase. Sauna, Fußpflege, Kosmetik – die Kundinnen kommen von weither. Das trifft auch auf Menschen zu, die das Haus an der Oststraße aus einem anderen Grund ansteuern. Jedes Jahr von Heiligabend bis Silvester. Dann scheinen die Oase-Fenster vom späten Nachmittag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.