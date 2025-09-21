100 Jahre Bergpreis Mühlwand: Jubiläum mit Fahrzeugen, Erinnerungen und jeder Menge Spaß

Das Jubiläum „100 Jahre Bergpreis Mühlwand“ war ein El Dorado für Freunde des Oldtimersports und ausgefallener Ideen. Nicht alle brachten die Geduld für über zwei Stunden Oldtimerdurchfahrt auf.

Vor 100 Jahren fand das erste Rennen um den Bergpreis Mühlwand statt. Damit wurde die Verbindungsstraße zwischen dem Tal in Mühlwand und der Rotschauer Höhe an der Schwarzen Tafel zu einem Ort, an dem sich mit Unterbrechungen Großes im Automobilsport ereignete.