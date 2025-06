25 Jahre Firmenchef in Heinsdorf: Was ein Zimmerermeister vom Berufsnachwuchs erwartet

„Wenn mein Mann über Holz redet, dann strahlt er“, sagt Torsten Hofmanns Frau – über einen Handwerker mit klaren Ansichten und Ansehen im Dorf.

Wenn Torsten Hofmann anpackt, dann richtig. Weil ja sonst nichts wird. Ob im Ortschaftsrat Oberheinsdorf, in der Gemeinde Heinsdorfergrund als stellvertretender Bürgermeister. Oder im Traditionsverein Feuerwehr, in der Kirchgemeinde und in der Zimmererinnung Chemnitz. Und natürlich in seiner Zimmerei in Oberheinsdorf. Der Betrieb mit drei...