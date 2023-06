300 Kugeln Eis für 150 Kilogramm Müll: So erzieht Heinsdorf seine Kinder zu mehr Umweltbewusstsein

Der Kindergemeinderat von Heinsdorfergrund hat mit seiner Anfang Mai gestarteten Müll-Aktion in Dorf und Wald durchaus den Geschmack der jüngsten Einwohner getroffen. Zum Aktionsende am Kindertag brachten viele Kinder insgesamt 150 Kilogramm Müll zum Bauhof - dort wog Andy Meichsner jeden Müllbeutel in Eis auf. Für 500 Gramm gab's eine Kugel, die...