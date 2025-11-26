Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Dieseldiebstahl in Reichenbach entgegen.
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Dieseldiebstahl in Reichenbach entgegen.
Reichenbach
385 Liter Diesel gestohlen auf Parkplatz in Reichenbach
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Treibstoff besitzt einen Wert von etwa 700 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 25. November, auf Mittwoch, 26. November, in Reichenbach etwa 385 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lastwagen der Marke Mercedes-Benz gestohlen. Das wurde aus der Polizeidirektion Zwickau berichtet. Der Lkw befand sich auf dem Parkplatz Waldkirchen an der Autobahn 72. Der Diebstahl ereignete sich...
