Auf die Plätze, fertig, Rotschau: Wie das Vogtland-Dorf einen Preis für seine Kids gewann

Seit knapp zwei Jahren mischt ein Heimatverein das Rotschauer Dorfleben auf - und trommelt bei Arbeitseinsätzen viel Volk zusammen. Das hatte jetzt eine schöne Überraschung zur Folge.

Der große Frühjahrsputz in Rotschau hat das Vogtland-Dorf wieder ein bisschen schöner gemacht. In Regie des vor knapp zwei Jahren gegründeten Heimatvereins waren mehr als 60 Heinzelmännchen im Einsatz und haben ordentlich Revue gemacht. An Spiel- und Turnplatz, den Sitzecken im Dorf, am Ehrenhain und am Alaunwerk. Sogar ein neues...