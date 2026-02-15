MENÜ
Augenarzttermine sind in Reichenbach sehr begehrt.
Augenarzttermine sind in Reichenbach sehr begehrt.
Reichenbach
Augenarzttermine in Reichenbach: Wie es weitergeht
Redakteur
Von Gunter Niehus
Für die neue Augenarztpraxis in Reichenbach sind viele Termine bereits vergeben. Lohnt es sich, persönlich vorbeizuschauen?

Der Andrang ist groß gewesen – sehr groß. „So etwas wie in Reichenbach hatten wir noch nie erlebt“, sagte Susanne Neubauer, Pressesprecherin der Firma Convales mit Sitz in Jena. Das Unternehmen eröffnet auf dem Gelände des Gesundheitszentrums in Reichenbach eine Augenarztpraxis. Viele Patienten in und um Reichenbach hatten sich in den...
