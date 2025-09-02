Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ausstellung „Floating“ in Reichenbach: Susanne Wurlitzer lässt den Betrachter im Neuberinhaus schweben

Susanne Wurlitzer vor ihrer großformatigen Arbeit „Lights 17" im Neuberinhaus-Foyer.
Bild: Carsten Steps
Susanne Wurlitzer vor ihrer großformatigen Arbeit „Lights 17“ im Neuberinhaus-Foyer.
Susanne Wurlitzer vor ihrer großformatigen Arbeit „Lights 17“ im Neuberinhaus-Foyer. Bild: Carsten Steps
In Greifswald aufgewachsen, bieten Meer und Dünen und Wellengang der Künstlerin bis heute Inspiration. Warum sie keine Personen mehr malen mag und welcher Impuls 2006 aus Plauen kam.

„Floating“ ist die aktuelle Ausstellung der Kunsthalle Vogtland im Foyer des Neuberinhauses Reichenbach betitelt. Sie vereint Acrylmalereien von Susanne Wurlitzer. „Schweben, sich treiben lassen und meditative Ruhe - das beschreibt den Titel am besten“, sagt die 42-Jährige, Mutter zweier Töchter, die in Leipzig lebt und arbeitet.
09:43 Uhr
1 min.
Neuer Vorstand gewählt: Moritz Kunz führt die Jusos Vogtland
Moritz Kunz (Zweiter von links) ist neuer Vorsitzender der Jusos Vogtland.
Moritz Kunz führt künftig die Jusos Vogtland. In Reichenbach wählte die politische Arbeitsgemeinschaft jetzt einen neuen Vorstand.
Daniela Hommel-Kreißl
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
28.08.2025
4 min.
Neuberinhaus Reichenbach: Das sind die Highlights in der neuen Saison
Im Oktober spielt GZSZ-Star Ulrike Frank im Neuberinhaus gemeinsam mit Lukas Sauer und Carsten Hayes in der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“.
Fernseh-Prominenz gibt sich die Ehre. Bei den „Modern Classics“ wird die Bühne mitten im Großen Saal stehen. Und das Neuberin-Ensemble inszeniert den „Brandner Kaspar“ auf Vogtländisch.
Gerd Betka
23.07.2025
3 min.
Reichenbach: Warum 25-strahlige Leuchter im Neuberinhaus eine Renaissance erleben
Im Foyer des Neuberinhauses haben diese alten Leuchter wieder Einzug gehalten.
Im Foyer des Hauses laufen zurzeit Renovierungsarbeiten in Eigenleistung. Welche Rolle dabei alte Zeitungsartikel und eine edle Versace-Tapete spielen.
Gerd Betka
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
