Ausstellung „Floating“ in Reichenbach: Susanne Wurlitzer lässt den Betrachter im Neuberinhaus schweben

Reichenbach
In Greifswald aufgewachsen, bieten Meer und Dünen und Wellengang der Künstlerin bis heute Inspiration. Warum sie keine Personen mehr malen mag und welcher Impuls 2006 aus Plauen kam.
„Floating“ ist die aktuelle Ausstellung der Kunsthalle Vogtland im Foyer des Neuberinhauses Reichenbach betitelt. Sie vereint Acrylmalereien von Susanne Wurlitzer. „Schweben, sich treiben lassen und meditative Ruhe - das beschreibt den Titel am besten“, sagt die 42-Jährige, Mutter zweier Töchter, die in Leipzig lebt und arbeitet.
