Ausstellung: Wie in Lengenfeld der Carneval entstanden ist

Der Lengenfelder Carneval Club feiert sein 55-Jähriges mit einer Sonderausstellung. Angefangen hat alles mit einfachster Ausstattung. Woran sich die Älteren besonders erinnern.

Seit ein paar Wochen sichten Jürgen Devantier und Matthias Henke vom Lengenfelder Carneval Club (LCC) alten Sachen und schwelgen in Erinnerungen. Sie bereiten die Sonderausstellung anlässlich des 55. Jubiläums des Vereins im Lengenfelder Museum vor, die vom 25. Januar bis zum 8. März jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr angeschaut werden kann.