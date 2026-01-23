Lengenfelder Karnevalisten vor Rekord-Umzug: „Es wird mega, auch vom bürokratischen Aufwand her“

Der Lengenfelder Carneval-Club ist im Jubiläumsfieber. Anlass für einen Umzug, dessen Vorbereitung nichts für schwache Nerven ist. Ein Stimmungsbild der Vorbereitung.

Lengenfeld im Februar 1972. Eine Blaskapelle, der Elferrat, die Prinzengarde, das Prinzenpaar. 39 Narren insgesamt. Der erste Faschingsumzug des 1971 gegründeten Carneval-Clubs LCC hatte eine Länge von 80 Metern. „Aber dann schlossen sich immer mehr Zuschauer dem Umzug an“, erzählt LCC-Vorstand und Zugleiter Mario Behlau über die Stunde... Lengenfeld im Februar 1972. Eine Blaskapelle, der Elferrat, die Prinzengarde, das Prinzenpaar. 39 Narren insgesamt. Der erste Faschingsumzug des 1971 gegründeten Carneval-Clubs LCC hatte eine Länge von 80 Metern. „Aber dann schlossen sich immer mehr Zuschauer dem Umzug an“, erzählt LCC-Vorstand und Zugleiter Mario Behlau über die Stunde...