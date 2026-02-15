MENÜ
  • Rekord-Umzug im vogtländischen Lengenfeld: Hunderte feiern mit Narren Jubiläumsfasching auf der Straße

Die Gardemädels des Irfersgrüner Carneval Vereins tanzten in den Vereinsfarben und in Folie gehüllt, um die teuren Kostüme zu schützen. Bild: Silvia Kölbel
Die Gardemädels des Irfersgrüner Carneval Vereins tanzten in den Vereinsfarben und in Folie gehüllt, um die teuren Kostüme zu schützen. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Rekord-Umzug im vogtländischen Lengenfeld: Hunderte feiern mit Narren Jubiläumsfasching auf der Straße
Von Silvia Kölbel
Der Lengenfelder Carneval Club feiert seine 55. Saison und am Samstag seinen 22. Faschingsumzug. Warum der rekordverdächtige Umzug ein fröhlicher Rückblick und ein skeptischer Ausblick war.

In bester Faschingslaune, Konfetti und kiloweise Kamellen werfend, zog der Faschingsumzug am Samstagnachmittag durch die Lengenfelder Innenstadt. Der Lengenfelder Carnevals Club (LCC) hatte sich illustre Gäste eingeladen, um seinen 22. Straßenfasching und seine 55. Faschingssaison zu feiern. Hunderte säumten die Straßen. Als die Spitze des...
