Bäckermeister übernimmt Lengenfelder Boxenstopp: „Döner oder Chinanudeln gibt‘s überall, bei mir deutsche Hausmannskost“

Reichenbach
Seit Anfang des Jahres ist der einst bei Handwerkern, Bikern und Co. beliebte Imbiss verwaist. Steve Brasch hat einen klaren Comeback-Plan - und einen Eigentümer, der hinter ihm steht.
Steve Brasch und seine Frau Karolin führen seit Jahren die Bäckerei Trützschler in Auerbach und seit 2023 die Bäckerei Zeidler in Unterheinsdorf. Zudem bestückt der Bäcker den Snack-Automaten bei Wärmetauscher-Produzent Thermofin im Gewerbegebiet an der A-72-Anschlussstelle Reichenbach. Bei den Fahrten zwischen den Standorten kommt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.