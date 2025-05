Bei Einbruch auf Lengenfelder Firmengelände teures Werkzeug gestohlen

Elektro- und Bauwerkzeuge im Wert von 15.000 Euro sind die Beute von Gaunern, die übers verlängerte Wochenende zuschlugen.

Plauen.

Sie hatten vier Tage und fünf Nächte Gelegenheit: Über das verlängerte Wochenende sind Unbekannte bei einer Firma in der Lengenfelder Plohnbachstraße eingebrochen und haben reichlich Beute gemacht, wie die Polizei meldet. Nachdem sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt aufs Gelände verschafft hatten, brachen sie in zwei Baucontainer sowie einen Radlader ein. Das Diebesgut: Elektro- und Bauwerkzeuge im Gesamtwert von 15.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Einbruch wurde am Montagmorgen entdeckt.