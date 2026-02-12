Biber-Alarm in kleinem Vogtland-Dorf: Tierische Architekten gestalten die Landschaft neu

Das Bild eines angenagten Baumes am Adlersteich ging in Reimersgrün viral. Aber wo kommen die Biber eigentlich her?

Baumstammteile, angespitzt wie Bleistifte, sorgten im Herbst für Rätselraten in Reimersgrün - bis klar war, dass Biber am Werk sind. In der örtlichen WhatsApp-Gruppe machte das Bild eines am Abfluss des Adlersteichs stehenden Baumes die Runde. Das Besondere: Er war etwa 30 Zentimeter über dem Boden massiv angenagt. Sein Stamm sah in diesem...