Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.

Noch ein paar Wochen, dann feiert Neumark eine Woche lang 800 Jahre Neumark. Jeden Tag ist was los, es wird sogar einen fetzigen Image-Film geben. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, der Festumzug steht, es wird mega“, sagt Peter Wehrle von der Interessengemeinschaft IG Weihnachtsmarkt. Der IG-Chef und Chef von Wehrle-Reisen wird einen...
