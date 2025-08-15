Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“

Reichenbach
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Noch ein paar Wochen, dann feiert Neumark eine Woche lang 800 Jahre Neumark. Jeden Tag ist was los, es wird sogar einen fetzigen Image-Film geben. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, der Festumzug steht, es wird mega“, sagt Peter Wehrle von der Interessengemeinschaft IG Weihnachtsmarkt. Der IG-Chef und Chef von Wehrle-Reisen wird einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.