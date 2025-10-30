Da leuchten nicht nur Kinderaugen: Kult-Kinderserie um Lokomotive Thomas macht Station im Vogtland

Im Rollbockschuppen in Heinsdorfergrund gibt es Filmrequisiten einer Kult-Kinderserie zu sehen. Wie der Verein an die ungewöhnlichen Stücke gelangt war. Und warum der Brexit alles kompliziert machte.

Der ganz große Thomas war viel zu teuer. „Die Lokomotive für die Nahaufnahmen ist für umgerechnet rund 60.000 Euro verkauft worden", sagt Lukas Wolf. Das Mitglied des Heinsdorfer Rollbockvereins und seine Freunde mussten kleinere Brötchen backen. Macht aber nichts. Für junge und nicht mehr ganz junge Fans der Kult-Kinderserie „Thomas,...