Damit nichts in die Hose geht: Wickelplätze in Reichenbach verzweifelt gesucht

Martina Mann hat die Ausflüge in die Reichenbacher Innenstadt mit Sohn Matheo immer generalstabsmäßig geplant - damit am Ende nicht alles in die Hose geht. "Unterwegs wickeln geht ja nicht", sagt die 32-jährige Mutter. Wenn ungeplant etwas in der Windel landet, haben Eltern in Reichenbach den Zonk. Wickelplätze gibt es exakt einen: in der...