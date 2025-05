Das große Rätseln um die Waldkirchener Windhose – sauste wirklich ein Tornado durchs Vogtland?

Ein Unwetter hatte vergangenes Wochenende für Verwüstungen gesorgt – aber nur in einem kleinen Bereich. Hobbyexperten wollen klären: War es ein waschechter Tornado? Wie Waldkirchener helfen können.

So ein Foto wäre für Hendrik Sass der Jackpot: Eine Aufnahme, wie sich ein deutlich erkennbarer Luftwirbel am 3. Mai kurz vor 21 Uhr durch die Grundstücke an der Oberheinsdorfer Straße in Waldkirchen pflügt. „Damit rechne ich aber eher nicht“, sagt der 22-jährige Mann aus Rudersberg-Steinenberg, östlich von Stuttgart. „Schon alleine...