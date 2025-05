Das ZDF bringt Heinsdorf ins Abendprogramm - „Wahnsinn, was da auf uns zukommt“

Die ZDF-Nachrichtensendung „Logo“ berichtet live aus 16 Bundesländern. Der Mühlteich in Hauptmannsgrün ist einzige Station in Sachsen - die 250 Eintrittskarten dürften schnell vergriffen sein.

Der Mühlteich im Heinsdorfer Ortsteil Hauptmannsgrün verwandelt sich am 13. September in einen großen Fernsehgarten. Am Abend dieses Samstags sendet das ZDF sein Kinder-Nachrichtenformat „Logo“ live aus dem Naherholungsparadies im Vogtland. Der Aufwand für die 13 Sendeminuten vor einem TV-Millionenpublikum ist immens.