Reichenbach
Der erste Reichenbacher Jugendbeirat kommt – Wann geht es los?
Redakteur
Von Caspar Leder
2024 gab es den Impuls zur Einrichtung eines Jugendbeirates in Reichenbach. Im März dieses Jahres wird nun gewählt. Was Interessierte und Bewerber wissen müssen.

Am 27. März soll in Reichenbach zum ersten Mal der neu eingerichtete Jugendbeirat gewählt werden. Das geht aus einem Schreiben des Wahlausschusses für die Wahl des Jugendbeirates hervor. In den Beirat sollen 14 Jugendliche gewählt werden. Voraussetzung, um zu wählen und um gewählt zu werden: Die Jugendlichen müssen Einwohner der Stadt...
Mehr Artikel