Die Entdeckung in Lengenfeld: Eine vergessene Fabrik, in der sich 100 Jahre nichts verändert hat

Carmen und Ralf Stemmler hatten als Inhaber der alten Schafwollspinnerei am Lengenfelder Walkmühlenweg die Hoffnung fast aufgegeben. "Wir hatten Politiker bis hin nach Dresden hier. Alle waren begeistert, dass es so eine Fabrik noch gibt und dass wir alles nach Kräften erhalten. Getan hat sich in all den Jahren aber nichts", erzählt Carmen...