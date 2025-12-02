Die Lichterfahrt im vogtländischen Limbach nimmt alle Hürden

Reichenbach
Zahnarzt und Feuerwehrmitglied Maximilian Schuster hat sich dafür den Hut aufgesetzt. Limbach ist einer von zwei Orten in Sachsen, die grünes Licht erhielten. Was auf die Besucher wartet.
Anderswo werden Lichterfahrten abgesagt, weil die bürokratischen Hürden zu hoch sind. In Annaberg fand Mitte November alternativ auf dem Kät-Platz ein „Lichterglanz“ mit 120 Trucks und 7000 Besuchern statt. Nur zwei Fahrten wurden beantragt: Neben Sehmaltal im Erzgebirgskreis, wo sich für den 29. November 67 Fahrzeuge angesagt hatten, für...
