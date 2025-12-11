MENÜ
Die Retter in Südwestsachsen haben neue Krankentransportwagen erhalten.
Die Retter in Südwestsachsen haben neue Krankentransportwagen erhalten.
Die Retter in Südwestsachsen haben neue Krankentransportwagen erhalten.
Die Retter in Südwestsachsen haben neue Krankentransportwagen erhalten.
Reichenbach
Die Retter in Südwestsachsen haben zwölf neue Krankenwagen erhalten
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Fahrzeuge ersetzen Autos, die mehr als 250.000 Kilometer auf dem Tacho haben. Ein Wagen kann mehr als andere.

Zwölf neue Krankentransportwagen hat der Rettungszweckverband Südwestsachsen unlängst übernommen. Die Fahrzeuge wurden von Ambulanz-Mobile Schönebeck bereitgestellt. Die Vergabe erfolgte nach einem Verfahren mit europaweiter Beteiligung, so der Verband. Der spezielle Ausbau der Wagen erfolgte auf der Basis von Fahrzeugen der Marke Ford als...
