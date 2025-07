Die Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach hat einen neuen Chefdirigenten

Florian Ludwig hat sich am Dienstag dem Orchester vorgestellt. Er setzte sich unter sechs Bewerbern durch. Am 3. Oktober dirigiert er sein erstes Konzert. Die Erwartungen an ihn sind hoch.

Mit einem neuen Chefdirigenten geht die Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach in die nächste Spielzeit. Florian Ludwig, geboren 1970 in Gerolzhofen, tritt die Nachfolge von Dorian Keilhack an. Ludwig war 2008 bis 2026 Generalmusikdirektor am Theater Hagen, arbeitete international als Gastdirigent und ist seit 2025 Professor an der Hochschule... Mit einem neuen Chefdirigenten geht die Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach in die nächste Spielzeit. Florian Ludwig, geboren 1970 in Gerolzhofen, tritt die Nachfolge von Dorian Keilhack an. Ludwig war 2008 bis 2026 Generalmusikdirektor am Theater Hagen, arbeitete international als Gastdirigent und ist seit 2025 Professor an der Hochschule...