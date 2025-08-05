Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Diebe auf Tour im Vogtland: Polizei stoppt in Reichenbach gestohlenes Auto am Grenzübergang Schönberg

Die Polizei hat ein gestohlenes Auto gestoppt.
Die Polizei hat ein gestohlenes Auto gestoppt. Bild: Symbolbild: Sven Grundmann/stock
Die Polizei hat ein gestohlenes Auto gestoppt.
Die Polizei hat ein gestohlenes Auto gestoppt. Bild: Symbolbild: Sven Grundmann/stock
Reichenbach
Diebe auf Tour im Vogtland: Polizei stoppt in Reichenbach gestohlenes Auto am Grenzübergang Schönberg
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 23-Jähriger und ein 18-Jähriger saßen in dem Wagen, den die Polizei am Grenzübergang Schönberg kontrollierte. Was dabei alles herauskam.

Die Polizei hat am Montag ein zuvor in Reichenbach gestohlenes Auto entdeckt und sichergestellt. Zwei zunächst unbekannte Täter hatten im Zeitraum zwischen 12.15 und 13.15 Uhr einen unverschlossenen Volkswagen, der an der Humboldtstraße stand, entwendet, berichtete die Polizei. Am Nachmittag wurde der Wagen dann am Grenzübergang Schönberg von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.07.2025
1 min.
63-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und Versicherung bei Lengenfeld auf der Autobahn ertappt
Die Polizei hat einen Mann ohne Fahrerlaubnis bei Lengenfeld gestoppt.
Das waren jedoch nicht die einzigen Verstöße, die von der Polizei bei der Kontrolle entdeckt wurden.
Lutz Kirchner
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
05.08.2025
1 min.
Garage in Reichenbach steht offen - E-Bike gestohlen
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Diebstahl in Reichenbach entgegen.
Der Wert des Rades beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel