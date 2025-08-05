Diebe auf Tour im Vogtland: Polizei stoppt in Reichenbach gestohlenes Auto am Grenzübergang Schönberg

Reichenbach
Ein 23-Jähriger und ein 18-Jähriger saßen in dem Wagen, den die Polizei am Grenzübergang Schönberg kontrollierte. Was dabei alles herauskam.
Die Polizei hat am Montag ein zuvor in Reichenbach gestohlenes Auto entdeckt und sichergestellt. Zwei zunächst unbekannte Täter hatten im Zeitraum zwischen 12.15 und 13.15 Uhr einen unverschlossenen Volkswagen, der an der Humboldtstraße stand, entwendet, berichtete die Polizei. Am Nachmittag wurde der Wagen dann am Grenzübergang Schönberg von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.