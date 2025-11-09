Diese Vogtländer lernten sich bei Kult-Party kennen: „Bei uns war noch nichts mit Handy. Wir haben direkt miteinander gesprochen“

Die Bambule-Partys in Reichenbach waren über viele Jahre ein Muss. Am vergangenen Wochenende lebten sie bei einem Revival wieder auf. Mit dabei: ein Paar, das sich 1995 dort erstmals begegnet war und das bis heute zusammen ist.

Zum siebten Mal hat die Reichenbacher Initiative Kreativträumer am vergangenen Samstag zum Bambule Revival in Erinnerung an die Diskothek im Reichenbacher Neubaugebiet eingeladen. Auf drei Floors wurde getanzt, draußen wurden die Storys von früher aufgewärmt. Auch diesmal trafen sich mehrere Generationen, wie damals in der Bambule. „Meine...