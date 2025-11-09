Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Diese Vogtländer lernten sich bei Kult-Party kennen: „Bei uns war noch nichts mit Handy. Wir haben direkt miteinander gesprochen“

Ein echtes Bambule-Paar: Katrin und Uwe Heimrath.
Ein echtes Bambule-Paar: Katrin und Uwe Heimrath. Bild: Carsten Steps
Ein echtes Bambule-Paar: Katrin und Uwe Heimrath.
Ein echtes Bambule-Paar: Katrin und Uwe Heimrath. Bild: Carsten Steps
Reichenbach
Diese Vogtländer lernten sich bei Kult-Party kennen: „Bei uns war noch nichts mit Handy. Wir haben direkt miteinander gesprochen“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bambule-Partys in Reichenbach waren über viele Jahre ein Muss. Am vergangenen Wochenende lebten sie bei einem Revival wieder auf. Mit dabei: ein Paar, das sich 1995 dort erstmals begegnet war und das bis heute zusammen ist.

Zum siebten Mal hat die Reichenbacher Initiative Kreativträumer am vergangenen Samstag zum Bambule Revival in Erinnerung an die Diskothek im Reichenbacher Neubaugebiet eingeladen. Auf drei Floors wurde getanzt, draußen wurden die Storys von früher aufgewärmt. Auch diesmal trafen sich mehrere Generationen, wie damals in der Bambule. „Meine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
04.11.2025
3 min.
Wie ein Tür-Kauf zur guten Tat wird - Bambule-Fete in Reichenbach bietet Überraschung
Beim Bambule Revival wird wie damals getanzt und gefeiert.
Am Samstag steigt im E-Werk die Kultparty zur Erinnerung an die einstige Disko Bambule im Reichenbacher Neubaugebiet. Was ein fröhlicher Rollstuhlfahrer damit zu tun hat.
Petra Steps
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
11:32 Uhr
4 min.
Kraut, Kultparty und Hunderte von Kerzen: Das ist am Wochenende im Vogtland los
Riesenandrang herrscht immer zum Krautfest im Plauener Pfaffengut. Beate Groh, Josephine Heidenreich und Annabel Wetzel (von links) bereiten es mit vor.
Eine Damen-Folkband aus Skandinavien mischt am zweiten Novemberwochenende im Vogtland mit. In Reichenbach locken eine legendäre Disko - und ein junger Zauberer.
Sabine Schott, Cornelia Henze und Gerd Möckel
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
Mehr Artikel